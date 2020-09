PRIMA PAGINA – CdS: “Napoli è sempre Mertens”

La prima pagina del Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio alla vittoria nell’amichevole di ieri del Napoli contro il Pescara per 4-0 con i gol di Zielinski, Cicirelli, Mertens e Petagna che si è reso protagonista con due assist ed una rete subentrando ad Osimhen. Ampio spazio anche per la situazione finanziaria con la Juventus in negativo e con il Barcellona che tenta l’assalto a Lautaro Martinez. Chiarimenti in casa Lazio tra Acerbi e la società mentre rivoluzione in casa Roma con Friedkin che punta allo stadio nuovo e con Zaniolo che oggi si opererà al crociato in Austria. Di seguito la prima pagina: