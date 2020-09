PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Italia a metà. Grazie, Sensi!”

L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al pareggio della nazionale contro la Bosnia, assist di Lorenzo Insigne per il gol del pareggio di Sensi. Copertina dedicata a Pogba che aspetta una mossa della Juventus per riportarlo in bianconero, spazio anche per l’amichevole di giornata: Milan-Monza. Spazio anche per il Torino che punta Torreira.

Di seguito la prima pagina: