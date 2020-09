La prima pagina della Gazzetta dello sport dedica ampio spazio al pareggio della nazionale contro la Bosnia per 1-1, per i bosniaci gol di Dzeko mentre per gli azzurri gol rocambolesco di Sensi con assist di Lorenzo Insigne. Ma la copertina è occupata quasi per intero dal Gp di Monza, domani alle 15:00 si scenderà in pista con la rossa che punta a fare bella figura in casa propria dopo le inguardabili prestazioni di Leclerc e Vettel.

Di seguito la prima pagina: