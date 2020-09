La prima pagina del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda Messi conclusa con l’argentino che rimarrà un altro anno con i blaugrana. Ampio spazio anche per la nazionale che dopo le 11 vittorie consecutive si è fermata a Firenze con la Bosnia, 1-1 con anche assist di Insigne. Spazio anche per la vittoria del Napoli e per la seconda tripletta di Osimhen in due partite.

Di seguito la prima pagina: