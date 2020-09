In 19 impianti del comune di Napoli la teromgestione è assente. Come ha raccontato oggi Il Mattino, in questi impianti, rinnovati dalle Universiadi, al momento è impossibile riscaldare ambienti o l’acqua. Tra questi c’è anche il San Paolo.

Il Mattino spiega che a novembre dello scorso anno, dopo l’assegnazione dell’appalto per la fornitura e la disponibilità della termogestione, “ci fu un «mero errore materiale» di alcuni codici, motivo per il quale scattano ricorsi, come legittimamente fa la Graded seconda classificata“.

“A quel punto – prosegue Il Mattino – il Tar invece di sospendere solo il contratto, come solitamente avviene, sospende anche il servizio. La gara vale la bellezza di 3,5 milioni per la gestione fino al 2023″.

Se il problema non verrà risolto tutto entro venerdì, l’esordio del Napoli al San Paolo contro il Pescara in amichevole dovrà essere annullato.