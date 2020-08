PRIMA PAGINA – Il Mattino: “De Luca: «Così richiudo i confini»”

Oggi Il Mattino apre in prima pagina con le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui nuovi contagi da coronavirus. Il governatore ha così commentato i quasi mille casi della giornata di ieri: «Potrei chiedere lo stop della mobilità tra regioni».

In taglio alto, Il Mattino dedica invece spazio al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Per seguire la squadra azzurra, i tifosi dovranno prenotare i biglietti on line. Questo ridurrà gli assembramenti, oltre a garantire una cospicua percentuale di pubblico.