Ieri sera, a cena, il Napoli si è riunito di nuovo per fare il punto del mercato. Giuntoli, De Laurentiis e Gattuso hanno fatto il punto della situazione, soprattutto per quanto riguarda la cessione di Kalidou Koulibaly.

Come racconta Tuttosport, infatti, il Manchester City ha chiesto al Napoli di aspettare settembre per concludere l’affare. Appena ci sarà il via libera della squadra di Guardiola – che ha già da tempo l’accordo con Koulibaly –, il Napoli incasserà 65 milioni più bonus.

Il sostituto – scelto da settimane – è Gabriel del Lille, per il quale l’Arsenal sembra però passato in vantaggio. Come ha precisato il presidente del Lille, Gerard Lopez, la scelta del centrale brasiliano arriverà in massimo 48 ore.