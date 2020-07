Oggi Il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina raccontando della sfida tra Napoli e Roma. Gattuso vuole agganciare i giallorossi al quinto posto. Per farlo – scrive il Corriere – si affiderà in attacco a Milik, al posto di Mertens. Intanto, nella Roma Fonseca convoca anche Zaniolo, per la prima volta dopo l’infortunio.