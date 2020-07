Oggi Il Corriere dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli e Roma, che si sfideranno al San Paolo alle 21.45. Gattuso ritrova Manolas in difesa, alla prima gara dopo il lockdown. Il centrocampo è confermato, mentre in attacco si rivede Milik. In porta c’è ancora Meret.

Fonseca sceglie invece i titolari, che aveva fatto riposare contro l’Udinese. Tornano Mancini in difesa, Veretout e Lo. Pellegrini a centrocampo, mentre in attacco spazio al capitano Dzeko. Sulle fasce altri due cambi: riecco Kluivert e Mkhytarian. Nei convocati giallorossi, tra l’altro, si rivede Zaniolo, alla prima post-infortunio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhytarian; Dzeko.