L’edizione di oggi del Mattino si apre con la sconfitta del Napoli a Bergamo, contro l’Atalanta. Grazie al 2-0, maturato con i gol di Pasalic e Gosens, Gasperini e i suoi hanno chiuso ogni discorso Champions. L’Atalanta è ora a +15 sul Napoli, che secondo Gattuso ha “regalato la partita”.

In taglio medio si parla invece di calciomercato. Come scrive Il Mattino, il Napoli ha trovato l’accordo con Osimhen; ora tocca l’assalto al Lille, con il quale l’accordo non è stato ancora trovato.