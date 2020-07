PRIMA PAGINA – CorrSport: “Tutto su Messi”

Anche la prima pagina del Corriere dello Sport apre con la sconfitta del Napoli a Bergamo. Dopo i due gol contro l’Atalanta, gli azzurri abbandonano definitivamente le speranze per un posto Champions, ora distante ben 15 punti.

Ora, la Champions League degli uomini di Gattuso – scrive Il Corriere – passa esclusivamente dalla sfida contro il Barcellona di Messi ad agosto, al Camp Nou.

L’articolo di spalla racconta invece la caduta in casa della Roma, che sarà la prossima avversaria del Napoli al San Paolo. I giallorossi hanno perso all’Olimpico contro l’Udinese per 0-2, gettando via la possibilità di allungare proprio sul Napoli.