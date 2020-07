I quotidiani di oggi bocciano Fabian

Ieri il Napoli ha perso a Bergamo l’ultima opportunità che aveva per accorciare la classifica e inseguire il quarto posto. La squadra di Gattuso è sembrata sottotono, come confermato dallo stesso allenatore nel post-partita. Tra i più incidenti – purtroppo stavolta in negativo – c’è sicuramente Fabian.

Il centrocampista spagnolo ha avuto un ruolo cruciale nel primo gol dell’Atalanta, perdendo palla al limite dell’area del Napoli. I quotidiani di oggi sottolineano la brutta prestazione di Fabian. Secondo Il Mattino, ieri lo spagnolo era “in affanno totale”, mentre la Gazzetta definisce il suo un “errore grave”, considerando anche l’occasione sbagliata sottoporta.

Questi i voti dei maggiori quotidiani sportivi – e non – italiani a Fabian: