Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, sarebbero ore importanti per l’affare Cengiz Under al Napoli.

Il club giallorosso ha chiesto 35 milioni per l’esterno turco, il Napoli offre 25 più 6 di bonus. C’è l’ok al trasferimento per Under, il cui ingaggio raggiunge i 3 milioni di euro.

ADL e Giuntoli hanno il sì del giocatore, rimane da colmare il prezzo con la Roma.