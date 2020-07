Secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe sia Osimhen che Gabriel del Lille. La società sarebbe infatti pronta a sborsare ben 85 milioni per acquistare il cartellino di entrambi

A breve ci sarà un incontro con il presidente dei transalpini Gerard Lopez per discutere delle due trattative già avviate: nel caso in cui il difensore decidesse di non accettare il Napoli, allora i partenopei offrirebbero solo 60 milioni totali per Osimhen.