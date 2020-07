Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso sarebbe intenzionato a cambiare cinque titolari rispetto all’ultima gara interna contro la Spal.

Ritorna Ospina in porta e Di Lorenzo in difesa al posto di Hysaj. A centrocampo subentrano Demme e Zielinski al posto di Lobotka ed Elmas, Politano potrebbe sostituire Callejon in attacco

Cambiano poco invece le scelte di Gasperini, con Ilicic che dovrebbe partire dalla panchina.