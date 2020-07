Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, Arek Milik starebbe rifiutando le varie proposte di rimanere a Napoli.

La Juventus gli chiede di non accettare le proposte azzurro e di lasciar perdere le offerte che arrivano dall’Atletico di Simeone. Quest’ultimo prova ad alimentare la trattativa, nel caso in cui dovesse tramontare l’ipotesi Cavani per i colchoneros.