Dopo aver sistemato la questione dei rinnovi di Mertens e Zielinski, il Napoli inizia a lavorare per il prossimo calciomercato. Uno dei nomi più interessanti per l’attacco – considerando il probabile addio di Milik – è sempre quello di Osimhen. L’attaccante del Lille è il primo nella lista di Giuntoli.

Come ha raccontato il giornalista e esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito, a breve potrebbero anche riprendere i contatti con il Lille per definire l’affare. Ma con il presidente Lopez non si parlerà solo dell’attaccante nigeriano. Un altro profilo che interessa non poco è quello di Gabriel, difensore classe ’97.

La trattativa per il brasiliano resta però legata – scrive Pedullà – al futuro di Koulibaly. Intanto, il Napoli ha fatto la sua scelta: Osimhen è in cima. Mentre l’altro nome più chiacchierato, Azmoun, intriga la società ma è extracomunitario. Uno scoglio non indifferente.