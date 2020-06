PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Rino, sei il re di Napoli!”

Napoli e il Napoli sono in estasi. La vittoria della Coppa Italia ha rivitalizzato l’ambiente, riportando l’entusiasmo che mancava da mesi. La prima pagina di Tuttosport è infatti dedicata al comandante delle truppe azzurre: Gennaro Gattuso. L’allenatore partenopeo ha già fatto un capolavoro, ma vuole crescere ancora.

Il taglio medio viene dedicato invece al difficile momento della Juventus e del suo allenatore, Maurizio Sarri. Come scrive Tuttosport, la società bianconera – dopo due finali perse – è delusa, ma non scarica tutte le colpe sul tecnico. Intanto, ancora guai: Alex Sandro si infortuna per tre settimane, mentre Khedira starà fuori due mesi.