PRIMA PAGINA – Il Mattino: “Tutti ai piedi di Gattuso”

Gennaro Gattuso è diventato in breve tempo il protagonista assoluto degli orizzonti del Napoli. Come scrive oggi Il Mattino in prima pagina, ormai sono “tutti ai piedi di Rino”, che è riuscito a conquistarsi la finale di Coppa Italia e a vincerla, sovvertendo qualsiasi pronostico contrario.

I festeggiamenti dei tifosi del Napoli, inoltre, dopo la vittoria di mercoledì sera, sono finiti al centro di numerose discussioni. Come svela sempre Il Mattino, l’OMS ha criticato gli assembramenti dei supporters azzurri, mentre Salvini ha aperto una polemica a distanza con De Luca.