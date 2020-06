Dopo la vittoria della Coppa Italia, l’allegria in casa Napoli è alle stelle. E gli azzurri non vogliono smettere di sognare. Oggi il patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha parlato al Corriere dello Sport proprio dei prossimi scenari del Napoli. Queste le prime dichiarazioni che si leggono in prima pagina:

“Ora Messi: sogno di eliminare il Barcellona e arrivare ai quarti, a Lisbona. Gattuso è speciale, io ho fiuto”.

Ma dall’altro lato ci sono gli sconfitti. In taglio medio è infatti riportata la situazione legata al futuro di Sarri: l’allenatore della Juve ha perso – finora – entrambe le finali disputate. E il suo futuro è tutt’altro che scontato.