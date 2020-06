Secondo quanto riportato stamane dall’edizione de Il Mattino, la tattica di Rino Gattuso è stata ben delineata ed ha portato i suoi frutti durante il match di ieri sera.

Raddoppio costante per ogni giocatore ed inibizione degli esterni, con Cuadrado e Douglas Costa costretti sempre a ricominciare da dietro.

4-1-4-1 per il tecnico azzurro, che chiude anche Ronaldo dinanzi a Di Lorenzo. Callejon preziosissimo come sempre nel ripiegamento, nel primo tempo importanti i rientri in fase difensiva di Fabian Ruiz e Dries Mertens.