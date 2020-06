Secondo quanto riportato dall’edizione quotidiana di Tuttosport, il periodo di stasi per il calcio è stato deleterio per moltissime società di Serie A e non solo.

Il Napoli ha avuto problemi nel pagare tempestivamente gli stipendi per questo motivo ed ora è pronto a risanare le tasche dei tesserati partenopei. La perdita è stata notevole: la società ha infatti riscontrato una privazione di circa 100 milioni di euro, cifra immane per la SSC Napoli.