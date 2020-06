PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Milan, Rangnick vuole Milik”

L’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la rivoluzione che Rangnick – prossimo direttore tecnico del Milan – vuole portare avanti. Per fare ciò, i rossoneri dovranno dunque rinforzarsi. E, come racconta la Rosea, avrebbero messo gli occhi su Milik, specialmente in vista di una possibile cessione di Ibrahimovic.

L’articolo di spalla racconta invece della difficile situazione di Higuain. L’attaccante argentino si è infortunato e con ogni probabilità salterà almeno la semifinale di Coppa Italia, in programma per il 12 giugno.