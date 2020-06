Nonostante l’ennesimo incontro tra FIGC e Governo – nei panni di Gravina e Spadafora –, non cambia il protocollo per la ripartenza della Serie A. Infatti, come racconta Il Corriere dello Sport in prima pagina, resta obbligatoria la quarantena di gruppo per 14 giorni nel caso in cui un calciatore risultasse positivo al coronavirus.

Il taglio alto è dedicato alle semifinali di Coppa Italia, che – come annunciato dallo stesso ministro Spadafora – saranno anticipate al 12 e 13 giugno. Confermata invece la data della finale, il 17 giugno allo stadio Olimpico.