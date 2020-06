Gattuso è alle prese con un dolore enorme. Dopo aver perso la sorella a soli 37 anni, oggi l’allenatore del Napoli si recherà al funerale – a Schiavonea – in programma per il tardo pomeriggio. Nonostante l’atroce sofferenza che sta passando, Gattuso ha però deciso di portare a termine i propri impegni e di guidare la seduta di allenamento di questa mattina.

La squadra, come racconta la Repubblica, avrebbe voluto partecipare al funerale, per stare vicina al proprio allenatore. Tuttavia – a causa del rigido protocollo sanitario – non sarà possibile. Gattuso è rimasto molto colpito dall’atteggiamento dei tifosi, che gli sono vicini, e della squadra stessa, che ha dimostrato ancora più impegno in allenamento.

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha cercato in questi giorni di stare vicino a Rino. Come scrive oggi Tuttosport, infatti, il patron azzurro invierà una corona di fiori. Intanto, si prospetta un’altra giornata straziante – anche fisicamente – per Gattuso. Che vuole infatti essere di ritorno a Napoli già in tarda serata, per guidare l’allenamento mattutino di domani.