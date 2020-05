L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina alle conseguenze per i campionati che decideranno di non far ripartire la propria stagione: “Concludere i propri campionati o saranno obbligatori i preliminari per le coppe”. In particolare, il presidente UEFA Ceferin ha avvertito l’Italia: “Chi si ferma, paga”.