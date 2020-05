Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli pensa anche al mercato e segue un calciatore già nel mirino della Sampdoria.

Si tratta di Brian Rodriguez, in forza attualmente al Los Angeles Fc. L’attaccante ex Penarol compierà 20 anni tra una settimana. In Italia piace per ora anche al Bologna.

Dopo le nove partite di campionato, non ha ancora segnato una sola rete. Il suo procuratore è Pablo Bentancur, al momento non è un’operazione semplice perché il team americano chiede 10 se non 15 milioni per il cartellino dell’attaccante uruguaiano. Dalla sua parte c’è sicuramente il dato anagrafico.