L’edizione odierna de il Mattino, dedica particolare attenzione al rigido protocollo in casa Napoli per lo svolgimento degli allenamenti e non solo.

I calciatori nelle prossime ore saranno sottoposti ad un quarto tampone. Per la prima settimana di allenamenti, il massimo è stato coinvolgere gruppi di 7 o 8 persone nel migliore dei casi.

Ci sono state anche sedute in palestre oppure in spazi aperti poi fatti sanificare da Gattuso. Allenatore e staff devono indossare sempre mascherina e guanti, con una distanza di 2 metri uno dall’altro. I pasti saranno invece self- service in monoporzioni confezionate. Nel caso in cui ci fosse un solo positivo, addio agli allenamenti collettivi per il momento.