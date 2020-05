Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’assemblea di Serie A si è già riunita con tutte le società per discutere del prolema dei diritti audiovisivi 2018-2021.

La necessità è quella di rispettare le date per il pagamento previsto dai contratti. Ci sono club licenziatari e sarà compito dell’amministratore delegato De Siervo trovare un’intesa.

Avrà di tempo una sola settimana, poi si passerà per vie legali. ADL è pronto ad intervenire in questa lotta per sostenere la guerra alle tv.