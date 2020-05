La prima pagina de La Gazzetta dello Sport si apre oggi con una domanda che pone i riflettori sui vari Koulibaly, Eriksen, Douglas Costa e Correa: giocatori che dovevano esplodere e non hanno reso. In basso si parla di Rangnick al Milan e dell’arrivo di Ibra. Slitta il sì per gli allenamenti.