L’edizione di Tuttosport riporta le parole al miele di Giorgio Chiellini riferite ai calciatori del Napoli, dopo la notizia del brutto infortunio. Il tutto è ripreso da un estratto del suo libro chiamato” Io,Giorgio”.

Il difensore ha detto che: ” Ho ricevuto messaggi e chiamate da tanti calciatori, mi ha sopreso anche la chiamata di Pepe Reina. Koulibaly e Insigne mi hanno dato una grande grinta, ormai li conosco entrambi e con loro ho un pò di confidenza ormai.

Continua dicendo che: “Ho capito che molte persone mi vogliono bene a prescindere dalla maglia che porto, per quello che sono e per quello che dimostro agli altri. Dopo l’infortunio ho anche pensato di non poter tornare forte come prima, ma probabilmente mi sbagliavo”.