Come riportato dall’edizione giornaliera de Il Giornale, ADL non vuole pagare l’ultima rata di diritti Tv all’emittente Sky. Sulla falsa riga di quanto deciso da ADL, anche Lotito ha bocciato il pagamento.

Il quotidiano parla anche della situazioni di alcuni club di A, un gruppo di società guidate da Juventus e Inter. Queste società chiedono di negoziare con Sky, con l’obiettivo di prolungare di un anno il contratto già in auge.

I due presidenti di Lazio e Napoli valutano anche l’azione civile, nel caso in cui non si riuscisse a trovare un punto in comune tra le parti. La situazione si sta delineando e si aspettano gli esiti.