PRIMA PAGINA – CdS: “Serie A, il piano per ripartire. L’Ifab approva le 5 sostituzioni”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un piano per la ripresa del campionato: “Tamponi il piano del calcio”. Per rivelare la nuova positività ci si affiderà agli esami del sangue, nodo quarantena superato con mini ritiri e test a tappeto. Spazio anche alla scelta dell’Ifab sull’opportunità di effettuare cinque cambi durante una partita, nel caso si riprendesse: “Sì alle cinque sostituzioni”.

In alto, l’intervista al talento Viola Federico Chiesa: “Non ho paura, voglio ricominciare. Juve o Inter? Penso alla Fiorentina”.