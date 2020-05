L’edizione odierna de “Il Mattino” si concentra in prima pagina sulla ripresa del campionato di Serie A. Aspettando il parere degli scienziati, tra Samp e Fiorentina – si legge – spuntano però già 10 casi di coronavirus.

In taglio basso riportato lo scandalo che ha coinvolto la prima università degli studi di Napoli, la Federico II. Un docente è stato infatti accusato di richiedere sesso in cambio degli esami. In passato era stato anche avvocato di Maradona.