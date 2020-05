PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Ripartenza shock”

La prima pagina odierna de “La Gazzetta dello Sport” racconta della prossima ripartenza della Serie A. Le società stanno provvedendo ad effettuare tamponi ai loro dipendenti. Ad oggi risultano positivi sei tesserati della Fiorentina e quattro della Sampdoria.

Nel frattempo, a Milano – una delle città più colpite dal virus – si prova a ripartire. Da ieri il Milan è tornato a lavorare e adesso aspetta Ibrahimovic. L’Inter si radunerà invece oggi.

L’articolo di spalla si concentra invece sul calciomercato: il Barcellona è interessato a Pjanic. Ma per cederlo, la Juve avrebbe chiesto – si legge – Arthur. Non è escluso l’inserimento dell’ex Vidal in un’eventuale trattativa.