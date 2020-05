PRIMA PAGINA – CorrSport: “La coppa dei tamponi! 14 positivi”

La prima pagina odierna de “Il Corriere dello Sport” è dedicata alla ripresa della Serie A. In questi giorni, le società italiane stanno effettuando i tamponi ai calciatori, ma i risultati non sembrano ancora confortanti. Sono già 14 i contagiati, di cui ben 6 a Firenze.

Intanto, in taglio medio il quotidiano riporta il ritorno in campo delle due romane. La Lazio riprende divisa in 5 gruppi, guidata – come sempre – da Milinkovic-Savic. Stesse precauzioni sono state prese a Trigoria dalla Roma, in cui l’unico assente è Zaniolo.