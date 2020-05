Gazzetta – Gattuso ha scelto l’obiettivo per salvare la stagione del Napoli

La stagione del Napoli non è stata la più bella o la più appagante. Dopo tortuose difficoltà, la squadra di Gattuso – appena prima dell’interruzione forzata del campionato – stava però riuscendo a scalare la classifica e a trovare continuità.

Il Napoli è – al momento – sesto con 39 punti, distante sei punti dalle Roma quinta e ben nove dall’Atalanta quarta (anche se i bergamaschi hanno una partita in meno). Non è escluso – come riporta “La Gazzetta dello Sport” – che il vero obiettivo degli azzurri per il finale di stagione sia proprio il quarto posto.

Gattuso – si legge – vuole un rilancio per riscattare una stagione magra di consolazioni e traguardi. Il tecnico dei partenopei, assieme ai suoi calciatori, vuole rilanciare la stagione. E per farlo, non c’è altro modo che qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.