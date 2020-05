L’edizione odierna di Repubblica fa luce sulla situazione in casa Napoli che riguarda Dries Mertens. Dopo la partenza quasi sicura di Callejon, il belga non ha ancora deciso se rimanere e quando accettare il rinnovo. Gli unici sicuri di rimanere per ora sono Matteo Politano e Lorenzo Insigne.

Dietro l’incertezza del record man azzurro, vi è sicuramente il forte pressing di Lampard, in stretto contatto con Mertens. Per ora il belga non vuole lasciare Napoli, ma il Chelsea pressa. Per ora non si sbilancia e vorrebbe terminare questa stagione al meglio per poi pensare al futuro, ma l’ipotesi divorzio non è da escludere.

Il reparto offensivo molto probabilmente verrà stravolto e il Napoli dovrà ponderare bene le sue mosse prima di privarsi del bomber.