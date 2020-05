L’edizione odierna de il Mattino dedica ampio spazio al colloquio tra ADL e Lorenzo Insigne per il taglio degli stipendi, fissato anche per il mese di aprile. Il capitano ha accettato la decisione del presidente e si è dimostrato molto comprensivo, gli allenamenti collettivi riprenderanno da giovedì o venerdì al massimo.

La decurtazione può variare dal 12 al 25 per cento, le sedute saranno con 4 calciatori per campo e si entrerà contati senza esagerare e creare assembramenti di gruppi interi di calciatori. Il Napoli dunque si alternerà e cercherà di far rispettare le norme. A Castel Volturno si entrerà contati e senza dirigenti. Ci saranno due medici e Gattuso a supervisionare gli allenamenti, nelle tre ore di allenamento ogni volta.