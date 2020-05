L’asse Napoli-Everton potrebbe decollare in una sorta di mega scambio tra le parti, secondo quanto riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport. Giuntoli prova a parlarne con il tecnico azzurro, per analizzare la possibilità di rifondare quasi completamente il reparto offensivo, dopo le probabili cessioni di Mertens e Callejon.

Moise Kean piace molto alla dirigenza e servirebbe come pedina di scambio in uno scacchiere abbastanza variegato: al Napoli piace il talento italiano ex Juventus, che può giocare da esterno offensivo e sporadicamente anche da prima punta.

Viceversa, al team allenato da Carlo Ancelotti non dispiacerebbe far rientrare nella trattativa due pupilli dell’ex tecnico del Napoli, ovvero Allan e Hirving Lozano. Il secondo non ha trovato molto spazio con Gattuso e potrebbe rinascere in Premier. Per ora rimangono pure congetture ma la trattativa potrebbe anche partire.