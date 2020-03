Il Mattino – Hysaj rinnova ma può essere ceduto: la situazione

L’edizione odierna de “Il Mattino” si è concentrata sui rinnovi in casa Napoli. Dopo aver chiuso le trattative per Zielinski e Maksimovic (manca solo l’annuncio ufficiale), i partenopei vogliono prolungare il contratto anche a Eilsed Hysaj.

Il terzino albanese, rivalutato da Gattuso, è in scadenza nel 2021: la prossima settimana potrebbe toccare a lui rinnovare per altri tre anni (presumibilmente fino al 2024).

La situazione sarà poi valutata in estate: non è ancora del tutto esclusa infatti una cessione. Considerando anche che il Napoli dispone in rosa di due terzini destri oltre a Hysaj: l’infortunato Malcuit e Di Lorenzo.