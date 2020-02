Lozano mastica ancora amaro: Gattuso lo manderà in tribuna

Da quand’è arrivato, Hirving Lozano ha dovuto affrontare diversi, se non troppi, problemi. Il primo in ordine temporale è la sofferenza tattica, quando Ancelotti voleva renderlo una seconda punta dinamica e moderna, mentre lui era abituato a giocare da esterno.

Poi l’ammutinamento che ha cambiato totalmente il volto e il clima della stagione azzurra e che lo ha reso man mano un desaparecido. Soprattutto nella gestione Gattuso, Lozano è finito fuori dai piani tecnico-tattici. Una sola partita da titolare (contro il Perugia) e qualche manciata di minuti finali.

Come riferisce “Il Corriere del Mezzogiorno”, poi, per il messicano non sono ancora finite le noie: infatti, Gattuso sta decidendo per mandarlo in tribuna questa sera. Visto anche il regolamento Champions, che impone una panchina di soli 7 elementi.