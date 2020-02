CorSport – Ospina sa come si ferma Messi: lo ha già fatto due volte

Secondo l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, David Ospina sa come fermare Messi.

Il portiere azzurro ci è già riuscito – si legge – due volte, facendo parlare a lungo di sé sui social. La prima volta fu il 27 giugno 2015, in Copa America.

In quell’occasione, Ospina lasciò Leo incredulo: prima di piede deviò una girata fantastica di Aguero, poi bloccò il colpo di testa proprio di Messi nella stessa azione.

Proprio queste due parate valsero al numero 25 partenopeo il premio per “la miglior parata” da Uefa.com.

Ma non finisce qui, perché nel marzo 2016, durante Barcellona-Arsenal, Ospina fermò una conclusione ancora del fenomeno argentino, innescato da un lancio di Busquets controllato, come al solito, in maniera sopraffina.