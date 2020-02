Il primo traguardo è la classifica. Dopo la vittoria di Cagliari, il Napoli ha avvicinato la zona Europa League e, per centrarla definitivamente, è necessaria la continuità.

A dimostrazione di questo fondamentale aspetto viene il rifiuto di Gattuso alla richiesta della squadra di un giorno libero. “Bisogna pedalare” e concentrarsi sulla trasferta di Brescia.

Dove Gattuso recupererà Arkadiusz Milik, rientrato in gruppo già ieri: le sue condizioni sono migliorate e quasi sicuramente strapperà almeno una convocazione.

L’obiettivo è anche trovare un modo per far rifiatare un po’ Mertens, titolare indiscusso dopo le ultime prestazioni. Resta ancora in dubbio invece la presenza di Koulibaly, alla ricerca della condizione top: a questo proposito saranno decisive le prossime 48 ore. A riferirlo è “La Repubblica”.