E’ arrivato da poco meno di un mese, ma è già decisivo. Diego Demme ha già conquistato il Napoli. Quando Giuntoli riuscì a portarlo all’ombra del Vesuvio, del resto, nessuno se lo aspettava. Queste i voti in pagella date al tedesco dai quotidiani più importanti:

Gazzetta dello Sport: “Non avrebbe dovuto giocare per l’influenza. Invece entra e segna il goal decisivo. Voto: 7“.

Il Mattino: “Entra quando c’è da lottare e soffrire. Si fa trovare al posto giusto quando c’è da spingere nella porta vuota un pallone vagante al centro dell’area della Sampdoria. Voto: 6.5“

Tuttosport: “Un goal che vale tantissimo. Voto: 7“

Corriere dello Sport: “Un cambio provvidenziale. Sia per la rete della vittoria che per l’energia che dà a centrocampo. Primo gol in Serie A per lui. Voto: 7“