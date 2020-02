Dopo la terza vittoria consecutiva il Napoli non vuole fermarsi. E per farlo, oltre ai miglioramenti del campo, serve blindare i propri gioielli. Per questo, l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” dedica ampio spazio alla questione rinnovi azzurri.

Secondo il quotidiano, per Maksimovic e Luperto è ormai tutto fatto: i due accordi vanno solo annunciati. Poi ci si concentrerà su Hysaj, che sembrava destinato a partire e che invece potrebbe addirittura prolungare. Infine ci sono Zielinski e Milik. Il primo ha il desiderio di allungare il contratto e rimanere in azzurro, mentre per il numero 99 potrebbe esserci un problema con la clausola rescissoria.

Anche il capitolo Allan è tutt’altro che chiuso. Il brasiliano è meno certo dell’addio rispetto ad un anno fa e non è detto non possa prolungare. Insomma, il Napoli sa che quella che viene sarà un’estate decisiva, ma non per questo vuole smantellare un organico costruito e consolidato per anni e anni.