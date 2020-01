Gaucci, il figlio: “Mio padre fatto fuori dal sistema, vi racconto come ADL prese il Napoli”

Riccardo Gaucci, figlio dell’ex presidente del Perugia Luciano, è stato intervistato da “Il Mattino”, che ha pubblicato il lungo racconto nell’edizione odierna:

“Con la mia famiglia siamo stati davvero vicini al Napoli nel 2004, quando ci fu il fallimento. Non me ne sono mai occupato personalmente ma papà diceva sempre che era tutto fatto. De Laurentiis fece un’offerta a mio padre, ma lui rifiutò. Poi papà fu fatto fuori dal “sistema” e il Napoli finì ad ADL. Per me è stato un peccato, avremmo potuto unire le nostre forze. A chi non piacerebbe far parte del Napoli?”