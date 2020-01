Gazzetta – Napoli-Perugia, probabili formazioni: Demme in panchina, si rivede Lozano! Out Zielinski, novità in difesa

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni di Napoli-Perugia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Per gli azzurri un cambio per reparto: dovrebbe tornare titolare Luperto al fianco di Manolas; a centrocampo si rivede Elmas al fianco di Allan e Fabian. In attacco potrebbe esserci spazio per Lozano. Il nuovo acquisto Demme dovrebbe partire dalla panchina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Luperto, Rui; Allan, Fabian, Elmas; Lozano, Milik, Insigne.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Gyomber, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello.