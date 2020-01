Con la vittoria di ieri sera, l’Inter torna ad espugnare il San Paolo (non avveniva dal 1997) e getta il Napoli nella crisi più buia dell’era De Laurentiis: ora sono addirittura tre sconfitte consecutive in casa. Così ha commentato “La Gazzetta dello Sport” nell’edizione odierna:

“Il Napoli è stato la befana più generosa del mondo, mettendo più di uno zampino in tutti i gol nemici. Terza sconfitta di fila al San Paolo per gli azzurri, non succedeva dal 2000 con Zeman. Numeri da grande crisi”.