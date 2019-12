Gazzetta – Lobotka: lo manda Marek! Lo slovacco ha voluto solo il Napoli: retroscena

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” svela alcuni retroscena riguardo la trattativa, ormai quasi chiusa, che dovrebbe portare Lobotka al Napoli. Secondo il quotidiano milanese, infatti, decisiva è stata, oltre la volontà del calciatore che ha subito detto sì alla grande opportunità della sua carriera, la regia di Marek Hamsik.

Lobotka si è sentito più volte con l’ex capitano azzurro che l’ha rassicurato su tutti gli aspetti della realtà partenopea. Ecco dunque che l’offerta da due milioni a stagione per cinque anni diventa impossibile da rifiutare, così come venti milioni per la squadra che detiene il suo cartellino, il Celta Vigo.